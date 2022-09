Mariana Rios aposta em look bege recortado e exibe silhueta impecável: ''Uma verdadeira sereia''

Atriz Mariana Rios publica fotos de ensaio em praia do Rio de Janeiro em que aparece com vestido bege furado e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 08h42

A atriz Mariana Rios (37) arrancou elogios dos internautas na quinta-feira, 01, na web ao postar cliques de ensaio fotográfico ao ar livre!

Nas fotos, publicadas em seu feed no Instagram, a gata apostou em uma produção mais natural em praia do Rio de Janeiro. Com os cabelos ondulados soltos e maquiagem leve, a musa posou com um look bege todo furado.

O vestido com recorte na silhueta ressaltou o corpaço da artista, deixando a cinturinha à mostra. Em um dos cliques, ela apareceu sentada na areia de olhos fechados e usando um chapéu de palha.

"Um verdadeiro Oásis", escreveu Mariana ao legendar a postagem, arrancando elogios dos fãs.

"Gataaaaa", disse Fernanda Motta nos comentários. "Belíssima!", elogiou uma seguidora. "Perfeição!", destacou outra. "Você né? Tudo em volta se torna coadjuvante quando você está em cena", se derreteu um terceiro. "Uma verdadeira sereiaaaaaaa", babou mais um.

Mariana Rios arrasa com vestido bege furadinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios esbanja suas curvas em vestidinho branco

Recentemente, Mariana Rios exibiu o look que escolheu para a gravação de um dia na Ilha Record. A apresentadora do reality apostou em um vestido micro, super coladinho ao corpo, que realçava suas curvas. O modelo ainda contava com uma abertura na barriga e pequenas aberturas laterais. Ela ainda surgiu com penteado estiloso, estilo 'Mamuska', e make arrasadora.

