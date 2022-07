Mariana Rios aparece de topless ao celebrar seu aniversário

Mariana Rios compartilha foto ousadíssima ao comemorar seu aniversário de 37 anos

A atriz Mariana Rios (37) colocou o seu corpão para jogo ao compartilhar uma nova foto ousada nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 04, a musa completou 37 anos de idade e comemorou exibindo a sua beleza deslumbrante.

Nas redes sociais, ela apareceu de topless e só de calcinha ao fazer um novo ensaio fotográfico. Na imagem, ela deixou à mostra seu corpomagérrimo e as curvas impecáveis. “Hoje eu estou de parabéns! 4 de julho! Meu aniversário”, declarou.

Nos comentários, a musa recebeu vários elogios. “Mulher inspiradora em todos os sentidos”, disse um seguidor. “Deusa”, escreveu outro. “Sempre gata”, comentou mais um.

Mariana Rios fala sobre o Ilha Record

Mariana Rios vai brilhar como apresentadora do reality show Ilha Record a partir de julho e está empolgada. "Será uma experiência inovadora, me sinto preparada para mais esse desafio. As expectativas são as melhores, acompanhei a primeira edição do programa e tenho certeza que será especial trabalhar com toda equipe da Record TV", afirmou ela, que contou como está se preparando. "Procuro ser o mais natural possível, ser eu mesmo. A vida nos mostra e nos guia como fazer isso. Pretendo usar minha experiência com o palco para realizar esse projeto", disse ela.

Então, ela também relembrou o convite para comandar a atração. "O convite foi feito pela própria emissora e me senti muito honrada em seguir o legado deixado por Sabrina Sato como apresentadora da primeira temporada. Creio que o fato de ter apresentado outros programas tenha despertado o interesse da Record TV por mim", afirmou.