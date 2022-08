Mariana Goldfarb surge toda produzida em selfie e impressiona: ''Deusa''

A modelo Mariana Goldfarb deu o que falar ao publicar uma foto toda produzida nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 18h26

Mariana Goldfarb (32) impressionou os seguidores ao compartilhar uma selfie toda produzida. Conhecida pelo visual natural, a modelo arrancou elogios ao mostrar a produção. A esposa de Cauã Reymond (42) exibiu o look que ela mesma fez e chamou a atenção dos fãs. "Oie, vai ter tutorial de make soon [logo]", escreveu ela na legenda.

Para a ocasião, ela posou de toalha, com maquiagem e cabelo alisado, e ostentou beleza.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios. "Cruzes que mulher maravilhosa", "Deus tem seus preferidos", "Que mulher linda! Gente…","Minha sereia do mar preferida", dispararam eles.

Recentemente, Mariana Goldfarb deixou os fãs babando nas redes sociais ao publicar dois cliques em que aparece deslumbrante usando um top azul e uma saia colorida com uma fenda, deixando à mostra as pernas torneadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

CAUÃ REYMOND POSA COLADINHO COM A ESPOSA

O ator Cauã Reymond compartilhou um lindo registro na companhia da esposa nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs! O artista surgiu em fotos românticas com a mulher, Mariana Goldfarb. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, o galã posou sorridente, agarradinho com a influenciadora digital.

