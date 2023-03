Mariana Goldfarb rouba a cena ao exibir novo visual na web: ''Linda de qualquer jeito''

Modelo Mariana Goldfarb, mulher de Cauã Reymond, radicaliza o visual e coleciona elogios dos fãs ao surgir com os fios escuros nas redes sociais

A modelo Mariana Goldfarb (33), esposa do ator Cauã Reymond (42), deixou os fãs babando na noite de quarta-feira, 29, ao mostrar que decidiu radicalizar o visual!

A influenciadora digital e estudante de nutrição abandonou as luzes loiras e ficou morena. Com um novo corte com franja, a famosa encantou os seguidores e arrancou elogios ao exibir a transformação nos cabelos em registros publicados em sua conta no Instagram.

"Abraçar mudanças tem sido a minha parte favorita da vida. E pra tá em sintonia com tudo que vem se transformando dentro de mim, escolhi mudar o visual", disse Mariana ao legendar publicação.

Cauã aprovou o resultado e deixou emojis de palminhas nos comentários. "Que lindaaaaaaa!!!!!!", elogiou Grazi Massafera. "Gente, tá muito muito muito gata", destacou Mari Saad. "Linda de qualquer jeito", "Ficou linda demais! Socorrooo, amei essa versão morena", "Arrasou demais", "A mulher mais linda do Brasil", "Mulher, tu é linda loira, mas morena ficou mais ainda", "Mulher, não sabia que dava pra ficar tão, tão maravilhosa do que já é. Ficou muuuuito bonita", "Mais gata não há", babaram os seguidores.

Nos stories, ela também comentou um pouco sobre a transformação e agradeceu pelas mensagens. "Gente, quem é essa?", brincou. "Depois de um dia exaustivo, to aqui, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês porque eu to amando os comentários, amando que me incentivam a abraçar minhas mudanças, as coisas que eu quero fazer... Então, assim, muito amor! Muito, muito, muito obrigada, muita gratidão por essa rede incrível de pessoas e dizer que eu simplesmente amei o meu tom de cabelo, acho que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com essa minha nova fase de vida, tudo a ver com meus olhos, que destacou", disse Mari.

Confira o antes e depois de Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

De biquíni cavado, Mariana Goldfarb mostra corpaço na praia

Amor-próprio é tudo! A modelo Mariana Goldfarb encantou seus seguidores recentemente ao compartilhar cliques de biquíni! A influenciadora digital, que completou mais um ano de vida no dia 03 de março, dividiu fotos aproveitando o dia de sol no Rio.

Ostentando seu corpão de dar inveja, a esposa do ator Cauã Reymond, com quem está há sete anos, posou usando um look de cortininha com a parte de baixo bem cavada e fez uma reflexão sobre amor-próprio com a chegada da maturidade. Em um dos registros, ela empinou o bumbum. "Segundou!!! Tô me amando demais, que louCURA gente. Que delícia a maturidade", celebrou.

