Mariana Goldfarb publica cliques naturais de top e saia fendada e encanta: ''Deusa''

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, surge deslumbrante em fotos e compartilha mensagem positiva com os fãs

A modelo Mariana Goldfarb (32) deixou os fãs babando nas redes sociais na noite de terça-feira, 19, ao publicar novas fotos exibindo sua beleza em seu perfil no Instagram!

A influenciadora digital compartilhou dois cliques em que aparece deslumbrante usando um top azul e uma saia colorida com uma fenda, deixando à mostra as pernas torneadas. A esposa do ator Cauã Reymond (42) ainda deixou uma mensagem carinhosa e positiva para as seguidoras.

"Boa noite, minhas deusas. Não se cobrem tanto. A meta não é não ter problemas mas como lidar com eles da melhor maneira. Sorria, você tem saúde e a vida é bela", escreveu Mariana na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs babaram por Mari. "Muita lindeza numa foto!", "A vida é isso, surfar nos altos e baixos, na onda boa e na maré baixa. Linda como sempre", "Deusa és tu minha irmã! Que saia escândalo essa sua hein?", "Que mulher maravilhosa", "Perfeita", "Mari, você é muito linda por fora, mas por dentro te acho sensacional, meu Deus quanta coisa legal você transmite... quanta energia boa, obrigada", disseram no post.

Mariana Goldfarb exibe corpaço durante férias em família

Recentemente, Mariana Goldfarb curtiu dias de descanso com Cauã Reymond e a enteada, Sofia, na Itália. A influenciadora digital postou fotos em que aparece com um biquíni de oncinha, fazendo caras e bocas ao posar em uma praia e recebeu chuva de elogios:"Para de ser tão linda, mulher", "Tá uma perfeição", "Por que tão perfeita?", exaltaram os internautas.

