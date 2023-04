Mariana Goldfarb exibe curvas naturais em selfie à bordo de shorts PP

Mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb ostenta corpão ao usar shortinho minúsculo em selfie de frente para o espelho

A mulher de Cauã Reymond (42), a modelo Mariana Goldfarb (33), deixou os fãs apaixonados ao compartilhar um clique pra lá de espetacular em suas redes sociais na última terça-feira, 04. A influenciadora digital roubou a cena na web com suas curvas.

Entre os internautas, o registro deu o que falar. Com uma camisa soltinha na cor lilás e um shorts curtinho, a artista apareceu de frente para o espelho e fez carão para a selfie, enquanto ostentava as curvas do seu corpão na peça minúscula.

Vale lembrar que recentemente Mariana Goldfarb decidiu colocar o bronze em dia durante uma tarde ensolarada no Rio de Janeiro. Com o biquíni branco molhado após um mergulho no mar, a loira deixou os detalhes do corpo sequinho à mostra.

"Amo meus momentos de lazer, de prazer. Eu amo. Às vezes, a gente acha que é só trabalho, que a gente tem sempre que estar produzindo alguma coisa, a sociedade cobra isso da gente, né? Mas também não estou ligando muito pra sociedade”, confessou.

VEJA O STORY DE MARIANA GOLDFARB:

Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb arranca elogios de seguidores com corpão em banho de cachoeira

A influenciadora digital Mariana Goldfarb deixou os seguidores babando nas redes sociais ao postar mais cliques de biquíni!

Aproveitando para renovar as energias em meio à natureza, a modelo posou em dia de cachoeira ostentando seu corpão escultural em uma série de fotos usando um look de banho cavado.

“O universo está guiando você, preste atenção aos sinais e cerque-se de pessoas com a sua vibe. A sua vibe faz a sua tribo”, escreveu ela na legenda da postagem, que arrancou inúmeros elogios de seus milhares de fãs.