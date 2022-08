Mariana Goldfarb aposta em vestido luxuoso para evento com Cauã Reymond

Modelo Mariana Goldfarb exibe visual escolhido para o Festival de Cinema de Gramado ao lado do marido, Cauã Reymond

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 12h06

A modelo Mariana Goldfarb (32) exibiu sua beleza na web mais uma vez e encantou os fãs! Nas redes sociais, nesta quinta-feira, 18, a musa compartilhou look escolhido para um evento.

A influenciadora digital acompanhou o maridão, Cauã Reymond (42), no Festival de Cinema de Gramado, na noite de quarta-feira, 17, e publicou sequência de fotos em seu Instagram mostrando o vestido midi de veludo luxuoso.

Para a ocasião, Mariana optou um vestido preto de mangas longas da marca Philosophy - Di Lorenzo Serafini, com tule e cristais. Para completar, escolheu uma sandália e bolsa brilhantes.

"Sobre ontem. Foi lindo", disse Mariana Goldfarb ao legendar a postagem, recebendo uma enxurrada de elogios dos internautas.

"Maravilhosaaaaa", "Essa mulher transmite uma energia tão boa", "Deslumbrante", "Que linda! Amei o look", "Mari, como você consegue??? Ser tão bela assim!!", "Radiante", "Uma princesa", elogiaram os fãs nos comentários.

Mariana Goldfarb aposta em preto nada básico para evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Cauã Reymond é homenageado no Festival de Cinema de Gramado

Cauã Reymond recebeu uma homenagem em reconhecimento pelo seu trabalho nas telinhas no Festival de Cinema de Gramado. Acompanhado da esposa, Mariana Goldfarb, no evento para divulgar o filme A Viagem de Pedro, o artista entrou para a Calçada da Fama, tendo suas mãos e assinatura eternizadas em uma placa de cimento na calçada, que tem grandes nomes do cinema. Na mesma noite, a atriz Rita Wainer também foi homenageada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!