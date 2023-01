Influenciadora Maria Lina realiza técnica que trata celulite e flacidez dos glúteos

Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora Maria Lina (24) mostrou em suas redes sociais que se rendeu a um procedimento estético no bumbum! A ex-namorada do humorista Whindersson Nunes foi em uma clínica em São Paulo para aplicar bioestimuladores na parte de baixo do corpo.

“Picadinhas do amor e da beleza. Meu momento preferido do mês”, relatou a influenciadora, através de seus stories em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens ela mostra a bunda cheia de curativos do procedimento.

Ela ainda aproveitou para detalhar sobre como funciona a técnica que realizou. “Não é preenchedor. Eles aplicam bioestimuladores no seu bumbum, que melhora o aspecto, da celulite, a firmeza, a flacidez, corrige algumas imperfeições mesmo”, disse.

Maria Lina realiza procedimento estético no bumbum - Créditos: Reprodução / Instagram



Mudou o visual!

Recentemente, Maria compartilhou em suas redes sociais o antes e depois de um procedimento estético que fez nos seios. “Meu peito pesava tanto. Vocês não têm noção. Fora que não curtia as roupas, nada ficava bom e tinha muitas estrias como vocês podem notar”, explicou na legenda da imagem.