Maria Lina ostenta cintura fininha em cliques de biquíni: "Lindíssima"

Em dia de TBT, a influenciadora digital Maria Lina recordou algumas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha

A influenciadora digital Maria Lina aproveitou o dia de TBT para recordar a viagem que fez recentemente para Fernando de Noronha, ao lado de seu namorado, o empresário Luís Ricardo Monteiro Júnior, filho do apresentador Luís Ricardo.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quinta-feira, 22, a ex-namorada do humorista Whindersson Nunes chamou a atenção ao surgir esbanjando beleza e seu corpo escultural enquanto posava no cenário paradisíaco de biquíni. "Deu saudade", confessou ela.

Os internautas ficaram impressionados com o corpaço de Maria e encheram a publicação de elogios. "Tão linda essa princesa", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Uma deusa. Tu é maravilhosa, Maria", comentou uma fã. "Maravilhosa", falou mais uma.

Vale lembrar que as primeiras fotos que Maria postou nas redes sociais ao lado do namorado foram tiradas em Fernando de Noronha. Nas imagens, ela posou agarradinha com o amado usando um biquíni fio-dental preto, enquanto o rapaz está de camiseta, bermuda e boné. "De corpo, alma e coração", disse ela.

Confira o TBT de Maria Lina em Noronha:

Declaração para o namorado

A influenciadora digital Maria Lina Deggan usou suas redes sociais para se declarar para seu novo namorado, o empresário Luís Ricardo Monteiro Júnior, filho do apresentador Luís Ricardo. A modelo aproveitou o Dia dos Namorados para se derreter pelo amado, deixando os solteiros com bastante inveja.

"Você sabe de coisas sobre mim que eu não sabia. Você sorri das minhas piadas repetidas como se fosse a primeira vez que tivesse escutado. Você é a pessoa mais educada que eu já conheci na vida. Eu tão fria, fui derretida por você. E posso falar?? Que sorte eu tive de te encontrar. Feliz dia dos namorados, te amo mesmo você sendo o cara mais pontual do universo e eu sempre me irritar porque tô sempre atrasada", disse ela na legenda da postagem.

