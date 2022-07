Maria Lina exibe corpaço ao postar clique de biquíni: "Perfeita"

A influenciadora digital Maria Lina postou alguns cliques de sua viagem para Santa Catarina e recebeu elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 09h51

Maria Lina (23) arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar um clique de biquíni nas redes sociais.

A influenciadora digital dividiu alguns cliques de sua viagem ao lado dos familiares para a Praia do Rosa, em Santa Catarina, e exibiu seu corpaço ao posar usando um biquíni laranja, sem alças, em frente a uma paisagem do local.

Em outro registro, Maria mostrou as mãos da turma que estava com ela, todos usando uma identificação do hotel. Na imagem é possível ver que alguns familiares tatuaram o pezinho de João Miguel, filho que a influencer teve com Whindersson Nunes (27). O bebê nasceu prematuro e faleceu após o parto.

"Dias de risadas, comidas gostosas, família, praia, amigos e paz. A gente precisa disso pra recarregar, fazer o que você ama com quem você ama também é se cuidar. bye byeeeee, Rosa! Até a próxima", escreveu ela na legenda.

Os fãs elogiaram os cliques da famosa. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita demais", comentou outra. "Uau você está linda e radiante", afirmou uma internauta.

Doação de sangue

Recentemente, Maria Lina doou sangue pela primeira vez. A influenciadora digital publicou uma sequência de três fotos para ilustrar seu post e aproveitou para incentivar os seguidores a seguirem seus passos.

"Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue! Foi minha primeira doação de sangue. Muito especial! Voltarei várias e várias vezes com certeza. Um ato rápido e simples, que pode salvar tantas vidas… E você que está apto a doar, esperando o que para fazer sua parte?", questionou.

