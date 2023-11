Maria Cândida chama atenção ao apostar em look com decote generoso

A apresentadora Maria Cândida impressionou os seguidores das redes sociais ao ostentar suas curvas impecáveis durante viagem

Maria Cândida chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural. Ela decidiu aproveitar o fim de semana em Campos do Jordão, e quando o sol saiu um pouco, ela colocou o corpo sarado para jogo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora surgiu usando um maiô preto com um decote profundo e deixou os fios preso com um coque. Ao fazer várias poses, ela exibiu suas curvas impecáveis enquanto aproveitada o dia ensolarado.

"Passei um fim de semana tão delicioso, que compartilho com vocês um momento que, neste domingo de frio em Campos do Jordão, abriu um solzinho para honrar a nossa vitamina D, tão necessária. Hahah! Beijaço e bom início de semana, LOBAS!", desejou ela, que deu detalhe sobre alguns cliques. "Na foto 3 e 5, já tinha tomado muito espumante e meu olho tá meio caído… Nos 50+, pode né?", completou.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "A perfeição existe", disse uma seguidora. "Arrasando como sempre. Linda", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã. "Sempre maravilhosa", comentou mais uma. "Deusa", afirmou uma admiradora.

Confira as fotos:

Filha de Maria Cândida passa por cirurgia de emergência

No mês passado, a apresentadora Maria Cândida levou um susto com a saúde de sua filha, Lara. Ela contou que a filha precisou passar por uma cirurgia de emergência. A menina foi diagnosticada com apendicite e precisou ser operada. O procedimento correu bem e ela ficou no hospital em observação.

Nos Stories, a apresentadora falou sobre o ocorrido. "Estou aqui no hospital com a Larinha. Ela teve uma operação de apêndice. Estou aqui desde sexta, mas ela já operou hoje e está bem. Ela já está se recuperando. Lara operou de urgência, apendicite. Estamos desde ontem no hospital, mas hoje operou e está bem… Em recuperação", contou.