Mari Gonzalez radicaliza e muda a cor dos cabelos: ''Quem é essa loirona?''

Ex-BBB Mari Gonzalez passou por transformação e impressionou ao surgir com os fios loiros

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 07h26

A ex-BBB Mari Gonzalez (28) está com o visual diferente!

Nesta segunda-feira, 02, a modelo deixou os cabelos morenos de lado e resolveu passar por uma transformação para ficar loira.

Com a ajuda de um cabeleireiro das famosas, Mari Gonzalez clareou os fios e impressionou ao surgir com as madeixas mais claras.

Em sua rede social, ela publicou um vídeo mostrando a mudança e brincou. "Quem é essa loirona?", disse ela.

Nos comentários, os seguidores admiraram a novidade. "Ficou deslumbrante", elogiaram. "A mais gata", falaram outros.

Noiva de Jonas Sulzbach (36), Mari Gonzalez deu mais um passo na relação e está construindo uma casa com o amado.

Veja o novo cabelo de Mari Gonzalez: