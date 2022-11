Mari Gonzalez impressiona ao mostrar antes e depois de procedimento estético

A ex-BBB Mari Gonzalez fez procedimento estético no rosto e a diferença chocou os fãs

A ex-BBB e influenciadoraMari Gonzalez (28) passou recentemente por um procedimento estético no nariz, e o resultado da rinomodelação foi divulgado na última terça-feira, 22, em suas redes sociais.

Nos stories do instagram, a estrela publicou uma montagem mostrando o antes e depois exibindo as mudanças do rosto após o procedimento estético.

Foto: Reprodução / Instagram

Mari Gonzalez exibe detalhes da obra em sua mansão

Também, na última terça-feira,Mari Gonzales exibiu em seu Instagram, alguns vídeos mostrando detalhes da obra da mansão onde em breve irá morar com o noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach (36).

"Atualizando, olha só como que está a obra: subiu. Aqui é o chão do térreo, depois vem o primeiro andar e o rooftop lá em cima. Então vai ficar bem alto", disse ela no vídeo. "É bom, né, amor, pisar no que é nosso?", completou Mari.

Em seguida, Mari explicou que a sala, cozinha, área gourmet e a piscina ficarão no térreo da mansão. "Semana que vem já vai estar bem diferente", informou.