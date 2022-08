Mari Gonzalez exibe barriguinha negativa ao posar com biquíni mínimo: ''Gata demais!''

Mari Gonzalez esbanjou um corpão impecável ao surgir usando um biquíni mínimo estiloso

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 14h40

Neste sábado, 20, Mari Gonzalez (28) esbanjou o seu corpão impecável ao publicar algumas fotos em suas redes sociais. A influenciadora surgiu na web exibindo sua barriguinha negativa, usando um biquíni preto mínimo, super estiloso.

Nas imagens, ela aparece em um cenário paradisíaco, fazendo poses sensuais, enquanto combinava seu biquíni com um óculos de sol com lentes espelhadas.

Na legenda, ela escreveu apenas: "O mood que eu queria hoje!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Uma sereia", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Gata demais!", escreveu um terceiro.

Jonas Sulzbach (35), noivo de Mari, também não se conteve e deixou seu elogio para a amada: "Também queria viu?".

Confira as fotos de Mari Gonzalez exibindo sua barriga negativa, usando um biquíni mínimo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

