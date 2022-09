Mari Bridi arranca elogios dos fãs ao surgir com vestido dourado decotadíssimo: ''Que gata!''

Mari Bridi deixou seus fãs babando ao surgir usando um vestido dourado decotadíssimo e super estiloso

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 18h40

Nesta sexta-feira, 9, Mari Bridi (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma produção impecável. A artista publicou um vídeo onde ela aparece usando um vestido dourado, decotadíssimo, super estiloso e arrasador.

No clipe, a artista aparece toda desarrumada, usando um roupão e quando passa um pano no espelho, com uma mágica da edição, aparece toda produzida, usando um vestido dourado, cheio de paetês, super curtinho e coladinho, com um decote que realçava seus seios. Ela ainda apostou em uma maquiagem arrasadora e um salto alto que combinava com seu look.

O post da morena chamou atenção da web, fazendo com que seus seguidores rapidamente passassem a elogiá-la nos comentários: "Maravilhosa!", disse um. "Que gata!", falou outro. "Perfeita!", escreveu um terceiro.

Confira a produção que Mari Bridi fez usando um vestido dourado decotadíssimo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi tira a blusa e exibe as cicatrizes nos seios

Recentemente, Mari Bridi agitou as redes sociais ao aparecer sem blusa em frente ao espelho, mostrando suas cicatrizes após passar por uma cirurgia de redução de mamas. "Essa sou eu me olhando, me enxergando, me reconhecendo em todas minhas questões e marcas, mas com amor! E sim, eu tô adorando colocar minhas cicatrizes pra jogo nessas nas fotos, porque vocês já sabem: sou bem dessas mulheres que se amam", escreveu ela em uma parte do longo texto que colocou na legenda.

