Marcello Antony faz harmonização facial. Veja o resultado da transformação

Marcello Antony renova o seu rosto ao aderir ao procedimento estético de harmonização facial e exibe o resultado na TV: ‘Gostei bastante’

O ator Marcello Antony está com nova aparência! Prestes a completar 60 anos de idade, o artista aderiu ao procedimento estético de harmonização facial. Ele fez aplicações de ácido hialurônico no rosto para amenizar as marcas de expressão e dar mais firmeza para a pele.

O resultado da transformação foi exibido no programa Fofocalizando, do SBT, na tarde desta quarta-feira, 10. Ele surpreendeu ao mostrar o quanto o seu rosto mudou com as aplicações, mas destacou que o inchaço ainda irá reduzir nos próximos dias.

"Gostei bastante. Vou fazer 60 anos e a gente trabalha com imagem. O tratamento com ácido hialurônico trabalha a firmeza da pele, dá mais viço. Estou no processo, não é um resultado imediato, tem que ter uns dois meses para a coisa acontecer”, disse ele na TV.

Antes e depois: Marcello Antony exibe o resultado da harmonização facial - Fotos: Reprodução / Instagram e SBT

Nova carreira de Marcello Antony

O ator Marcello Antony revelou que não pretende abandonar a carreira artística. Ele se tornou corretor de imóveis de luxo em Portugal e surpreendeu os fãs com a novidade. Apesar da nova profissão, o artista quer seguir com a atuação.

"A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse ele no canal de Leda Nagle.

Então, ele revelou como a chance de ser corretor surgiu na vida dele. "Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Aceitei de bom grato e não imaginei que teria tanta repercussão assim", contou.