Maraisa expõe decote generoso em look milionário: "Gata demais!"

Magérrima, Maraisa da dupla com Maiara, exibiu decote generoso ao eleger look milionário

Na manhã desta terça-feira, 09, a cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), compartilhou uma sequência de cliques exibindo a megaprodução nos bastidores de um show em Maringá, no Paraná. A famosa atraiu olhares em um top da grife Versace avaliado em torno de R$ 6.950 mil no site da marca.

Para completar a produção, ela apostou em uma minissaia preta e salto alto. A peça destacou as curvas desenhadas da sertaneja, além disso, Maraisa caprichou na maquiagem e usou brincos nada discretos.

"Como é bom estar no Paraná, todas as vezes voltamos para casa com boas memórias, pois é um lugar que nos enche de sentimentos bons! Ontem, o segundo show do dia foi na cidade de Maringá, lugar que sempre nos acolhe tão bem", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores não perderam tempo e encheram os comentários de elogios. "Que lindaaaaaaa", comentou uma. "Eita, mulher linda!", disse outra. "Gata demais", falou uma terceira. "Impressionante como a cada produção, você fica ainda mais linda! , disparou mais uma.

Vale ressaltar que na última semana a sertaneja surgiu deslumbrante e poderosa ao posar com um vestido pink que evidenciou suas curvas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARAISA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa debocha da reconciliação da irmã, Maiara, com Fernando Zor

A cantora Maiara voltou pela 11ª vez com Fernando Zor (38), e a irmã, Maraisa, não perdoou e fez piada com a reconciliação! Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, Maraisa debochou da volta da irmã e o cunhado. Ela brincou com o look preto que Maiara vestia.

A sertaneja deu a entender que a irmã estava de "luto": "Ela ‘tá’ feliz mesmo, ela ‘tá’ de preto, ela devia ter vindo de vermelho, né?". Maiara levou na brincadeira, mas ressaltou que está feliz com a volta. "Estou feliz […] Não tem como fugir de piada, né?", disse.