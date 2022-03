Maraisa é clicada dançando de biquíni em vídeo e exibe abdômen trincado nas redes sociais

A cantora Maraisa deixou a web boquiaberta ao mostrar seu abdômen trincado em um vídeo só de biquíni nas redes sociais

A cantora Maraisa (34), irmã gêmea e parceira de palco da cantora Maiara (34), usou as redes sociais na última quarta-feira, 2, para deixar os fãs apaixonados.

A compositora mostrou ao seus milhões de fãs um registro bem à vontade aproveitando a pausa na agenda de shows.

No vídeo, compartilhado no Instagram, a artista exibiu sua boa forma e seu abdômen tanquinho em um biquíni branco estampado de lacinho enquanto faz uma dancinha antes de entrar em uma sauna.



Maraisa diz qual é sua motivação para treinar:

Ainda recentemente, Maraisa revelou que sua motivação para treinar é ficar com o corpo da cantora Anitta. Em seu Instagram, a sertaneja disse ter ficado impressionada com a silhueta da amiga, que caminhava por um hotel em Los Angeles, Califórnia, vestindo apenas um body.

“Acabei de abrir o Instagram e vi a Anitta lá em Los Angeles andando só com um bodyzinho no meio do hotel. Ficar com o corpo da Anitta não é fácil. Estou aqui na luta. Vamos treinar para ficar igual a Anitta”, falou ela na época.