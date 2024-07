Maraisa causa com look 'embalado a vácuo' em meio aos rumores sobre término

Maraisa aposta em um vestido justíssimo e surge magérrima em show depois de se declarar ‘solteira’ e supostamente adiar casamento

Nesta sexta-feira, 12, Maraisa deu o que falar ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. A cantora, que faz dupla com Maiara, apostou em um vestido justíssimo e surgiu belíssima em fotos nos bastidores de um show. Inclusive, a publicação foi feita após ela se declarar 'solteira' e supostamente adiar o casamento com o empresário Fernando Mocó.

Em seu perfil no Instagram, Maraisa mostrou o look escolhido para o último show da dupla sertaneja. Nos bastidores, ela posou com um vestido de couro marrom, curto e justíssimo, que realçou suas curvas poderosas e exibiu seu físico de diferentes ângulos: “De ontem… Pronta para o evento Julifest, em Itabirito-MG”, escreveu na legenda.

Além de celebrar a apresentação, Maraisa também agradeceu a equipe responsável pela produção especial e recebeu muitos elogios dos seguidores nos comentários da publicação: “Essas fotos são um tapa na cara da sociedade! Arrasou”, disse um fã. “Ela é a mais mais”, escreveu outra. “A mais linda do mundo”, exaltou uma terceira.

Nos comentários, alguns seguidores pediram mais detalhes sobre a vida pessoal da cantora e questionaram sobre o fim de seu noivado. Vale lembrar que boatos de que Maraisa e Fernando Mocó não estariam mais juntos começaram a circular nas redes sociais ainda esta semana, logo após a cantora surgir sem aliança em algumas fotos.

Posteriormente, os seguidores notaram que ela arquivou as publicações junto com o noivo e deixou de segui-lo nas redes sociais. Em meio aos rumores de que teria até adiado o casamento, que estava marcado para outubro, Maraisa também causou ao publicar um vídeo em um quarto de hotel, afirmando que estava solteira.

Sem se aprofundar muito no assunto, a cantora fez questão de mostrar que estava sozinha no local ao exibir detalhes do quarto luxuoso: "Eu moraria fácil dentro desse quarto. Um prato, ou seja [risos]… solteira. E olha, um recado", declarou a irmã gêmea de Maiara, filmando a mensagem carinhosa de boas-vindas deixada pelo hotel onde foi recebida.

Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa:

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, aproveitou um momento do show na cidade de Itabirito, interior de Minas Gerais, para deixar um recado certeiro ao público sobre o casamento. Em conversa com os fãs presentes na apresentação, a artista comentou que não se deve romper uma relação por motivos pequenos.