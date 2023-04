Manu Gavassi causa comoção nas redes sociais ao posar com look estiloso

A cantora Manu Gavassi recebeu elogios de seus fãs ao posar esbanjando estilo com look escolhido por ela

Nesta quinta-feira, 27, Manu Gavassi deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram seu look do dia.

A cantora surgiu com um look estiloso composto por uma camisa branca de manga comprida, uma gravata com cores neutras, e calça preta.

Na legenda, a ex-BBB revelou que dispensou ajuda para escolher o look: “Styling por mim mesma. De roupas e prateleiras”.

A atriz Marina Ruy Barbosa marcou presença nos comentários e elogiou a participante do BBB 20: “Linda”.

Os seguidores de Manu adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Deusa”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Amando esse seu cabelo, Manu!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Estilosa!

Quem também causou comoção nas redes sociais foi a atriz Camila Queiroz, que esbanjou estilo pelas ruas da Nova York.

A estrela da novela “Amor Perfeito” surgiu com uma blusa branca de manga comprida e uma elegante saia preta.