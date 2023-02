Maisa Silva recebe chuva de elogios ao compartilhar look escolhido para comparecer ao programa “Altas Horas”

A atriz Maisa Silva surgiu elegante ao compartilhar fotos do look que foi escolhido para sua participação no programa “Altas Horas”

Nesta sexta-feira, 10, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram o look escolhido para participar do programa “Altas Horas” deste sábado, 11.

A atriz surgiu elegante com um conjunto composto por terninho e saia preto e branco. Por baixo do terninho, a jovem usava uma blusa preta.

Maisa complementou o look com sapatos pretos de plataforma e com as unhas pintadas em xadrez com as cores preto e branco, igual o terninho e a saia.

“Amanhã a prima de vocês tá no Altas Horas com o @serginhogroisman pra falar sobre Desapega, a vida e dar muita risada! Não percam”, escreveu a artista na legenda das fotos tiradas pelo fotógrafo Fred Othero.

A atriz vai ao programa apresentado por Serginho Groisman para falar sobre seu novo filme Desapega, que estrela ao lado de Gloria Pires.

Os fãs da morena adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Maisa está no auge da beleza”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Perfeita”.

“Que linda”, elogiou um seguidor reagindo às quatro fotos publicadas. E outra fã ainda exaltou a beleza de Maisa: “Lindíssima”.

Carnaval!

Ainda nesta sexta-feira, 10, Maisa deixou claro que já está em clima de Carnaval ao compartilhar uma série de fotos em suas redes sociais curtindo um bloquinho.

A atriz surgiu com as amigas Maria Beatriz Pessoa e Fernanda Concon em evento pré-Carnaval em Recife, Pernambuco. As três amigas usavam abadás.