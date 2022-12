Maisa Silva exibe corpão ao surgir de biquíni e minissaia na praia

Maisa Silva aposta em look laranja e deixa a cinturinha à mostra em destino paradisíaco: 'Uma sereia'

A atriz Maisa Silva (20) aproveitou suas férias para visitar as Ilhas Maldivas. A estrela abriu um novo álbum de fotos nas redes sociais para mostrar os detalhes do seu look em uma praia paradisíaca.

Nas fotos, a jovem apareceu com um conjunto de biquíni e minissaia laranja e completou o visual com óculos escuros. Ela ostentou a sua cinturinha fina e também as pernas torneadas ao mostrar as fotos do passeio.

“No balanço da rede”, disse ela. Nos comentários, os fãs e amigos elogiaram a beleza dela. “Uma sereia”, disse Larissa Manoela. “Tá linda demais”, afirmou um seguidor. “Você é perfeita em todos os aspectos”, contou mais um.

Maisa Silva vai morar sozinha

A atriz e apresentadora Maisa Silva contou que já escolheu um novo lar para morar e sair da casa dos pais em breve. A revelação foi feita quando Maisa respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber: “Por que decidiu morar sozinha?”. E ela esbanjou sinceridade em sua resposta.

“Em 2017, comecei a frequentar muito SP (moro um pouco afastada) por conta da escola, amizades e trabalho. Acabei realmente passando incontáveis dias no trânsito e em 2018 coloquei na cabeça que precisava de uma 'base' lá para otimizar meu tempo e, consequentemente, minha qualidade de vida”, disse ela.

E continuou: “Com 18 anos, achei meu cantinho ideal e 2 anos depois (esse ano) peguei as chaves. Pretendo me mudar ano que vem para um espaço só meu, onde quero viver momentos muito bons e também crescer como pessoa. Claro que a casa dos meus pais vai sempre ser meu lar e vamos continuar passando muito tempo juntos porque, afinal de contas, trabalhamos juntos!”.

