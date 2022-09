Maisa Silva esbanja beleza em fotos e impressiona a web: "Maravilhosa"

Atriz e apresentadora Maisa Silva esbanjou beleza ao publicar selfies com uma produção especial

Redação Publicado em 07/09/2022, às 19h59

Nesta quarta-feira, 7, Maisa Silva (20) compartilhou uma série de fotos esbanjando beleza. Com um look chamativo, a atriz e apresentadora surgiu belíssima e impressionou seus seguidores.

No seu perfil do Instagram, Maisa Silva exibiu sua maquiagem para o dia, que foi completada com um penteado e um look especial.

Para curtir a noite, Maisa apostou em uma jaqueta de couro diferentona, uma combinação entre preto e rosa. Mas, o que também chamou atenção no look belíssimo da atriz foi o penteado com coque e trancinhas laterais.

Nos comentários da publicação, os fãs de Maisa Silva aproveitaram para enaltecer a beleza da apresentadora: "Tão linda", escreveu um internauta. "Maravilhosa demais", disse outro. "Perfeita", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Maisa Silva:

Klara Castanho marca presença no jogo do Corinthians ao lado de Maisa Silva

Recentemente, Maisa Silva, corinthiana roxa, marcou presença no jogo do Timão ao lado de Klara Castanho (21) e algumas amigas. Através de suas redes sociais, Maisa Silva dividiu com seus seguidores como foi seu domingo. Ela publicou uma foto ao lado das amigas durante o jogo e aproveitou para mostrar um pouquinho do estádio e como foi sua alimentação do dia.

Na foto publicada por Maisa, as amigas surgiram sorridentes, esbanjando felicidade no estádio do Timão, que na ocasião, empatou com o Inter em casa.

