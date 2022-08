Maisa Silva esbanja beleza em fotos e impressiona seguidores: "Impecável"

Apresentadora Maisa Silva surgiu esbanjando beleza em fotos em Recife, Pernambuco, e surpreendeu internautas

Redação Publicado em 02/08/2022, às 08h15

A atriz e apresentadora Maisa (20) aproveitou a última segunda-feira, 1, para compartilhar uma série de fotos esbanjando beleza.

Em seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção para um evento que aconteceu em Recife, Pernambuco.

Para curtir a noite no nordeste, Maisa apostou em um look de crochê e aproveitou para dar um toque especial na produção com um penteado estiloso.

E, claro, não demorou para os fãs e amigos de Maisa marcarem presença nos comentários da publicação, como foi o caso de Rafa Kalimann (29) que comentou: "Linda", seguido de um emoji apaixonado. "Impecável de linda", disse outro seguidor. "Por que tão maravilhosa?", escreveu o terceiro.

Veja as fotos de Maisa Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva posa na praia com maiô colorido

A apresentadora Maisa Silva (20) está curtindo o descanso merecido no nordeste do Brasil, e tem compartilhado diversas fotos em seu Instagram. E na última quarta-feira, 27, Maisa mostrou aos seus seguidores o dia em que aproveitava a praia durante sua viagem para o Alagoas. A atriz apareceu sorridente e em cima de um coqueiro vestido um maiô colorido na Praia do Patacho no estado nordestino.

