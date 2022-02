Maisa Silva chama a atenção ao publicar lindas selfies: ''Como é maravilhosa''

Atriz Maisa Silva arranca elogios dos seguidores ao publicar selfies nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h12

Colocou o cropped e reagiu! Maisa Silva (19) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar selfies de caírem o queixo.

A atriz exibiu a sua produção simples para curtir o dia e colecionou uma chuva de elogios dos amigos e fãs.

Para a ocasião, ela apostou em uma regata branca, colar, maquiagem simples com gloss, e colocou os cachos iluminados para jogo.

"Linda demais", disse Tata Werneck; "Maravilhosaa", declarou Negra Li; "Fotinha bem natural, amo", elogiou uma internauta.

As mexas naturais da apresentadora receberam elogios a parte: "Cada dia mais apaixonada no seu cabelo", "O cabelo de milhões da gata", "Conseguiu ficar ainda mais linda com essa cabelo", dispararam.

CONFIRA AS SELFIES DE MAISA SILVA