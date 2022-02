Maisa faz selfie no sol e mostra seus cachos em clique especial: "Absurdamente linda"

A apresentadora e atriz Maisa, encantou a web com o clique ao sol

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 14h32

A atriz e apresentadora Maisa (19) impressionou a web ao compartilhar um clique exibindo sua beleza natural nas redes sociais.

No clique em seu perfil no Instagram, Maisa aparece ao sol mostrando seus cabelo com cachos naturais.

Na legenda, Maisa escreveu: "Hoje é domingo", e logo foi bombardeada de elogios, inclusive de Larissa Manoela (21), sua amiga de infância: "Absurdamente linda", escreveu Lari.

E quem também marcou presença nos comentários da publicação foi a top model brasileira, Gisele Bündchen (41), que deixou emoji apaixonado no post.

Ainda neste mês, Maisa também posou ao lado de Glória Pires (58) e surpreendeu a web com o encontro.

- Maisa Silva chama a atenção ao publicar lindas selfies: ''Como é maravilhosa''

Maisa faz selfie no sol e mostra seus cachos em clique especial: