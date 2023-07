Maisa exibe sua beleza impecável em fotos de 'frente e verso'

De férias na Grécia, Maisa Silva capricha nas poses ao aproveitar dia ensolarado para renovar o bronzeado

A atriz e apresentadora Maisa Silva agitou as redes sociais nesta terça-feira, 25, ao mostrar novas fotos de suas férias na Grécia. A estrela compartilhou um álbum de fotos de um dia ensolarado em sua rotina de descanso e sua beleza impecável roubou a cena.

Nas fotos, a artista surgiu apenas de biquíni branco enquanto se preparava para aproveitar o mar da região. Ela caprichou nas poses com seu look mínimo e deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e a barriga sarada.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata demais”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Você é maravilhosa”, declarou mais um. “Simplesmente a pessoa mais linda do Brasil”, escreveu mais um.

Recentemente, Maisa lançou a segunda temporada da série De Volta Aos 15, da Netflix, na qual interpreta a versão jovem da personagem Anita – que é interpretada por Camila Queiroz na fase adulta.

Maisa completou 21 anos em maio deste ano

A atriz Maisa Silva chamou atenção nas redes sociais ao posar usando um look brilhoso e recortado na comemoração da chegada de seus 21 anos em maio deste ano. Ela reuniu amigos e familiares em uma festa em São Paulo e esbanjou estilo ao compartilhar fotos da noite. No entanto, a celebração dos 20 anos, que aconteceu em maio do ano passado, foi bastante diferente.

A começar pelo look, Maisa escolheu uma roupa mais simples . A jovem atriz compartilhou fotos usando um vestido curto, de alcinha, trabalhado em tons de azul e branco. Nos pés, a artista usou uma sandália de salto alto com tiras pretas e não economizou no carão na hora das poses para comemorar o aniversário.

No ano passado, a artista também passou o aniversário em um destino diferente. Maisa estava em uma viagem para Capri, na Itália, e comemorou a data especial ao lado de duas amigas. "Trio de ataque takes Capri! A viagem #Maisa20 começou e eu não poderia estar mais feliz. Sonho realizado", escreveu ela em seu perfil do Instagram, na época.