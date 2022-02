Maisa esbanja estilo nas redes e impressiona a web: "Poderosa"

A apresentadora e atriz Maisa deixou a web de queixo caído com os cliques

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 14h42

Nesta quarta-feira, 23, a apresentadora Maisa (19) encantou a web mais uma vez com cliques poderosos.

Em seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou uma sequência de fotos e mostrou todo seu estilo com as fotos.

Maisa posou usando uma calça com estampa de zebra amarela e um top brilhante com plumas, tendências de 2022.

E para compor o look, Maisa usou e abusou dos acessórios, ela optou por anéis e óculos de sol, além de uma bolsa no estilo baguete, que voltou com tudo neste ano.

E claro, os comentários na foto da atriz e apresentadora foram instantâneos e seus seguidores usaram o espaço para elogiar seu look: "Quero esse look na minha mesa já", disse um. "Você tá impecável", comentou outro. "Rainha! Arrasou", reiterou a terceira.

