Maisa compartilha cliques em look que usou para encontrar Selena Gomez

A atriz Maisa Silva postou uma série de fotos com look all-black em que encontrou Selena Gomez

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 19h29

Na última quarta-feira, 29, Maisa Silva (20) realizou um de seus sonhos e conheceu a artista Selena Gomez (29) em Los Angeles.

E nesta quinta-feira, 30, a atriz brasileira mostrou com detalhes em seu Instagram o look usado para conhecer Selena.

Maisa usou um look all-black decotado, com mangas compridas e curto, que deixava as pernas à mostra. A apresentadora ainda complementou o visual com uma bolsa, também preta.

Na legenda da foto, a atriz da série De Volta Aos 15 escreveu o título de uma das músicas de Selena: “look at her now”.

Os fãs da artista brasileira adoraram as fotos! “Que mulher”, elogiou um seguidor. E outra fã comentou: “Tá um mulherão”.

Confira aqui o look que Maisa vestiu para conhecer Selena!