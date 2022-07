Maisa arrasa ao posar apenas com maiô decotado

De férias na Grécia, Maisa mostra novas fotos em cenário deslumbrante e exibe suas curvas perfeitas

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 11h38

A atriz e apresentadora Maisa Silva elevou a temperatura das redes sociais na manhã deste sábado, 9, ao compartilhar um novo álbum de fotos de suas férias em Mykonos, na Grécia. Desta vez, a musa apareceu só de maiô preto decotado ao aproveitar a piscina do hotel.

Ela apareceu renovando o bronzeado enquanto curtia a vista paradisíaca do local e a piscina. “Há uma vida inteira na minha frente”, disse ela na legenda.

Maisa relata como foi encontro com Selena Gomez

Há poucas semanas, Maisa Silva realizou o sonho de conhecer a atriz e cantora Selena Gomez. Ela participou de um evento com a estrela internacional e contou como foi o encontro delas. "Sim, eu estou num evento da Rare Beauty. É um lançamento de batons e lipliners. Ela está aqui atrás, mas eu já conheci ela. Ela conversou com a gente, foi tudo", contou.

A atriz mostrou que Selena bateu um papo com algumas influenciadoras: "Ela ficou sentadinha batendo papo com a gente, agradecendo a presença, falando sobre o propósito da marca, etc. Nunca vou cansar de elogiar essa mulher. Selena, te amo pra sempre".

Sem segurar a emoção, Maisa ainda revelou que Selena a chamou por um apelido. "A Selena Gomez olhou pra mim e falou: 'Hi, Mamá'. Só de lembrar, eu fico nervosa. Gente, eu segurei muito a emoção. Teve uma hora que eu achei que fosse me mijar de nervoso. Quando eu fico muito nervosa, dá vontade de fazer xixi, ou de chorar ou de rir". "Parece que eu to sonhando, sonhando, sonhando, sonhando... Eu nunca, nunca, nunca vou me esquecer do dia de hoje, eu to muito grata e queria dizer pra vocês que a Selena Gomez é tudo isso e muito mais", se derreteu ainda.