Mais magra, Jojo Todynho chama atenção ao cozinhar só de top

Toda animada, cantora, Jojo Todynho chama atenção ao cozinhar só de top e shorts curtinho

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 09h31

A funkeira carioca Jojo Todynho (25) recentemente se destacou nas redes sociais ao mostrar um pouco da intimidade na casa dela.

Cozinhando, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? surgiu de top e shorts curtinho na sua residência. Entre uma preparação e outra, a famosa fez alguns agachamentos e mostrou o gingado.

"Frango com saladinha. Projeto fitness!", disse Jojo que mostrou bastante descontração na cozinha dela nos Stories do Instagram.

Atualmente, Jojo Todynho faz parte do elenco feminino da Dança dos Famosos. Na primeira apresentação do quadro do Domingão com Huck, a cantora levantou a plateia e fez bonito ao som do forró.

Veja a Jojo Todynho só de top!