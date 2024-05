Maíra Cardi revela dura consequência após colocar botox no pescoço

Não sabia! Maíra Cardi revela problema intrigante que está enfrentando após optar por procedimento anti-idade no pescoço; saiba o que aconteceu

A coach fitness Maíra Cardi revelou um perrengue estético que está enfrentando após resolver colocar botox na região do pescoço. Nesta sexta-feira, 31, ao ir treinar na academia do hotel, durante a viagem que está fazendo pelo continente africano, a ex-BBB contou que não está mais conseguindo realizar abdominais como antes.

A empresária então explicou que antes de sair do Brasil foi fazer o procedimento de rotina na região do rosto e que a especialista perguntou se ela gostaria de colocar a substância no pescoço para ficar com a pele mais esticada. A esposa de Thiago Nigro gostou da ideia e permitiu que colocassem o produto no local, sem saber que isso a impediria de locomover o pescoço como normalmente.

A famosa então contou a situação rindo na academia ao não conseguir fazer o movimento de adominal. "Olha a cagad* que eu fiz, eu não consigo mais fazer todos os exercícios mais óbvios que eu fazia, eu fui fazer botox, que eu sempre faço na testa, assim normal, aí a moça falou: 'você tá sabendo que agora, a gente faz um botox aqui no pescoço, pra não ficar com o pescoço de veia né, é rapidinho, faz um negocinho aqui e esses músculos que puxa assim, você não fica com o pescoço de véia', falei: ' vamo', cagad*, não façam nunca, não dá pra fazer abdominal", contou e não indicou o procedimento.

Maíra Cardi deu mais detalhes a situação. "Porque você perde a força óbvio, né, daqui do pescoço, então tipo assim, o abdominal, tudo bem, você faz com a barriga, mas você também precisa puxar o pescoço, então, por exemplo, tô deitada, na hora que eu vou levantar, não vai, é desesperador", falou sobre não estar conseguindo mais levantar o tronco do chão direito.

Ainda nesta sexta-feira, 31, a famosa compartilhou outro caso de sua intimidade nos stories. A influenciadora então mostrou o drama que está enfrentando com as birras de sua filha mais nova, Sophia Cardi, fruto do relacionamento que teve com o ator Arthur Aguiar. A pequena tem resistido para comer alguns alimentos, inclusive, os que ela ama.

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.