Maíra Cardi ostenta corpão sequinho ao usar apenas biquíni fio-dental

Maíra Cardi deixa o corpo sarado à mostra ao renovar o bronzeado na área externa de sua mansão

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 16h19

A coach Maíra Cardi (38) elevou a temperatura das redes sociais ao colocar o seu corpão para jogo. Neste sábado, 29, a musa apareceu só de biquíni preto fininho ao renovar o bronzeado na área externa de sua casa.

Nas imagens, a musa apareceu deitada em uma espreguiçadeira enquanto exibia sua barriguinha negativa.

Maíra Cardi mostra como é o seu quarto luxuoso

Há poucos dias, Maíra Cardi gravou stories de dentro do seu quarto em sua mansão e revelou como é a decoração do local. Ela chamou a atenção pelo tamanho do espaço, que tem uma cama enorme e até uma tela projeção no lugar da TV.

Além disso, ela também mostrou uma imagem do seu banheiro luxuoso, que tem uma banheira como destaque central, e o closet, que tem tapete em todo o chão e vários armários. Veja as fotos do quarto da Maíra Cardi aqui.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!