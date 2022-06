Maiara surge com look decotadíssimo para novo show

Maiara, da dupla com Maraísa, atrai os olhares para seu decote poderoso ao mostrar seu novo look

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 11h39

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), elevou a temperatura das redes sociais ao colocar sua beleza para jogo. Neste final de semana, ela apostou em um look decotado para fazer um show ao lado da irmã.

Nas redes sociais, Maiara surgiu com um look decotadíssimo e caprichou na pose antes da apresentação. Assim, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Poderosa”, afirmou outro. “Perfeita”, disse mais um.

Planos para o casamento

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), está de olho em uma boa data para se casar com Fernando Zor (38). Juntos novamente há alguns meses, os dois querem se casar em breve, mas dependem da agenda de shows de casa um.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, eles estão pensando se organizando para a festança. “A gente está prevendo essa data, ainda não tem, estou tentando me organizar com ele. Na verdade nós estamos. Todo dia ele pergunta para mim: 'e a data?'. Falamos sobre dezembro”, disse ela.