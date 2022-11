Maiara deixa seguidores babando com look arrasador: ‘Deusa’

Cantora Maiara, da dupla com Maraisa, aposta em look prateado para deixar seguidores sem ar de tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h51

Nesta segunda-feira, 14, a cantora Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, decidiu deixar seus seguidores malucos com tanta beleza! Em suas redes sociais, a sertaneja decidiu mostrar um dos looks que usou para um show.

“Eu te desejo que você se livre de toda culpa e medo… Que viva toda a alegria! Você merece!”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a gata aparece com um vestido prata com decote. Além de babados de brilhantes por baixo dos bojo do vestido usado para fazer um dos shows junto de sua irmã. E aparece tomando o que parece ser um chá ou café, nos bastidores do show.

Nos comentários, amigos e seguidores foram à loucura com a beleza da cantora. O stylist da dupla, Luiz Plínio, que falou essa semana com a CARAS com exclusividade, mandou um emoji de foguinho. “Deusa”, “Perfeita”, “Maravilhosa”, são exemplos de elogios que podem ser vistos.

Veja a publicação de Maiara, da dupla com Maraisa, exibindo o look que escolheu para um de seus shows:

