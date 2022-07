Magérrima, Wanessa Camargo deixa barriga de fora em look ousado

Wanessa Camargo exibe a barriga reta em foto com top e calça de cintura baixa: 'No auge da beleza'

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 19h25

A cantora Wanessa Camargo (39) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir sua boa forma nesta segunda-feira, 18. A artista relembrou um ensaio fotográfico que fez após renovar a cor do seu cabelo e encantou seus fãs.

Na imagem, Wanessa apareceu com a barriguinha reta à mostra ao usar um top preto curtinho e calça jeans de cintura baixa. Nos comentários, a artista foi muito elogiada pelos fãs.

“No auge da beleza”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Sempre linda”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo é flagrada com Dado Dolabella

No último final de semana, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Os dois surgiram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

Relembre aqui a história de Wanessa e Dado quando se relacionaram pela primeira vez há cerca de 20 anos.