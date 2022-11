Magérrima, Thais Fersoza arrasa com barriga sarada em fotos de biquíni

Thais Fersoza surpreende ao colocar o corpão sarado para jogo em fotos com vários modelos de biquínis

Aos 38 anos, a atriz e apresentadora Thais Fersoza é discreta quando o assunto é mostrar o seu corpo sarado nas redes sociais. Ela sempre fez raras aparições com o look mínimo na web. Porém, desta vez, ela abriu uma exceção para ostentar toda a sua boa forma.

A beldade apareceu só de biquíni em várias fotos com modelitos diferentes. Nas imagens, Thais apareceu sorridente em dias ensolarados enquanto ostentava a sua barriga sarada e as curvas torneadas em fotos de biquíni ao ar livre.

“Quando a gente quer, a gente pode”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da esposa de Michel Teló. “Corpinho de menina”, disse um seguidor. “Gata”, afirmou outro. “Perfeita”, disse mais um.

Vale lembrar que ela é mãe de duas crianças, Melinda e Teodoro, e estará de volta à TV como apresentadora dos bastidores do The Voice Brasil, da Globo, que começará no dia 15 de novembro.

Aniversário de casamento de Thais Fersoza

Thais Fersoza (38) e Michel Teló (41) completaram 8 anos de casados! E como de costume, o casal usou as redes sociais para trocarem declarações de amor.

A apresentadora fez um vídeo relembrando alguns momentos ao lado do amado e não escondeu o seu amor. "Ele é o amor da minha vida! 8 anos de casados… te amo com todo meu coração, marido!", escreveu ela na legenda.

Já o cantor compartilhou uma foto super romântica com a esposa durante o pôr do sol. "8 anos de casados! Te amo tanto, minha gatinha!", declarou ele.