Magérrima, Sthefany Brito arrasa em fotos de biquíni pink

Sthefany Brito ostenta sua barriga sarada ao exibir álbum de fotos de biquíni durante viagem para as Ilhas Maldivas

A atriz Sthefany Brito (35) viajou para curtir alguns dias de férias nas Ilhas Maldivas e está compartilhando todos os momentos com os fãs. Nesta quinta-feira, 13, ela abriu um álbum de fotos no Instagram para ostentar o seu look todo pink.

A musa surgiu com biquíni estiloso, camisa combinando e chapéu de palha. O modelito destacou a beleza da artista, que ainda deixou a barriga reta à mostra em algumas fotos.

Nos comentários do post, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e de verdade”, disse um seguidor. “Maravilhosa, elegante, uma verdadeira diva”, afirmou outro. “Uma boneca”, comentou mais um.

Rara aparição com o marido

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz Sthefany Brito aproveitou para curtir um passeio a dois com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A estrela foi flagrada com o amado na saída de um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro. De mãos dadas, os dois foram fotografados na saída do local. Para o passeio com o amado, a atriz apostou em um look com calça e jaqueta jeans e camiseta verde.