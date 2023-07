Magérrima, Sabrina Sato empina o bumbum ao usar biquíni fininho

Sabrina Sato exibe suas curvas deslumbrantes ao aparecer com biquíni minúsculo em dia de sol: 'Está muito deusa'

A apresentadora Sabrina Sato elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao colocar o seu corpaço sarado para jogo. Desta vez, a beldade foi fotografada enquanto usava apenas um biquíni preto estilo fio-dental e ostentou suas curvas deslumbrantes.

Na hora do clique, a morena empinou o bumbum para a pose na foto e destacou o seu corpaço maravilhoso. “Tá sol, mas está frio”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a estrela.

“Uau que linda”, disse a apresentadora Daniela Albuquerque. “Para que você está muito deusa”, afirmou Daniella Cicarelli. “Que corpão lindo”, declarou um fã. “Linda demais”, afirmou outro.

Sabrina Sato mostra imagens do seu treino

A apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou um dia do seu treino na academia! Nesta semana, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado.

Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.

Tarólogo faz previsão para Sabrina Sato

Há pouco tempo, em um vídeo para a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro amoroso da apresentadora Sabrina Sato e revelou que suas cartas mostraram o retorno de um amor do passado na vida da artista e que ela pode reatar uma antiga relação.

"Vejo felicidade garantida na vida da Sabrina e possibilidade dela reatar com um amor do passado. As cartas mostram alguém do passado na vida dela, que pode trazer algo muito bom para a vida deles. Algo que não foi concluído no passado, mas que, no futuro, pode trazer uma alegria muito grande. Vejo esse homem que fez parte do passado da Sabrina e que foi cortado da vida dela. Esse homem pode voltar e pode fazer ela muito feliz. Vejo felicidade que marca esse relacionamento", afirmou ele.