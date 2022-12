Magérrima, Rafa Kalimann ostenta sua beleza ao usar biquíni prateado

Rafa Kalimann eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma em passeio de barco

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann (29) ostentou toda a sua beleza no último dia do ano de 2022. Neste sábado, 31, a beldade exibiu sua boa forma ao posar só de biquíni em um novo ensaio fotográfico.

Nas imagens, ela surgiu de biquíni prateado e estilo fio-dental. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e o seu corpo magérrimo enquanto ela curtia um passeio de barco no mar do Rio de Janeiro.

“Seguindo o fluxo de um feed de verão porque Rio de Janeiro nos deu essa graça hoje”, disse ele na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beldade. “Que mulher”, afirmou um seguidor. “Você é linda”, contou outro. “Botou o corpo pra jogo”, declarou mais um.

Rafa Kalimann vai ser atriz de novela

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) voltará a atuar em breve! Ela foi escalada para uma participação especial na próxima novela das 7 da Globo, chamada 'Vai na Fé', que estreia em janeiro de 2023.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Kalimann vai contracenar com o seu namorado, o ator José Loreto (38), em alguns capítulos. Na trama, ele interpreta o cantor Lui Lorenzo, que é um mulherengo.

Vale lembrar que a Globo está apostando na carreira artística da ex-BBB Rafa Kalimann. A emissora já deu um programa para ela no Globoplay, mas o projeto não deu certo e foi cancelado. Além disso, ela também atuou na série Rensga Hits, do Globoplay, na qual interpretou a influencer Paloma.