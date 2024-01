Magérrima, Patrícia Poeta faz ensaio fotográfico nas férias

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais ao mostrar a boa forma durante suas férias no nordeste brasileiro

Patrícia Poeta levou os seguidores à loucura após compartilhar fotos de roupa de banho em suas redes sociais nesta quinta-feira, 11. Em suas férias do programa Encontro, da Globo, a apresentadora já passou por Fernando de Noronha e agora está no Rio Grande do Norte.

Nas fotos, ela surgiu com um maiô preto enquanto posava em um balanço próximo ao mar. “A vida é um balanço perfeito entre viver intensamente e saber curtir os dias de tranquilidade. Viva o momento, o hoje, porque é a única certeza que temos!”, refletiu ela na legenda da publicação.

Os comentários foram tomados por elogios dos fãs. “É muito gata essa mulher”, afirmou um seguidor. “Linda sempre”, disse outro. “Você tá radiante”, comentou mais um.

Durante as férias de Patricia Poeta, o Encontro é comandado pelas jornalistas Tati Machado e Valéria Almeida. O retorno da apresentadora está previsto para a próxima segunda-feira, 15.

Novo visual

No final de 2023, a apresentadora Patrícia Poeta deu uma renovada no visual antes do ano acabar. Em sua rede social, a jornalista global compartilhou fotos do resultado da transformação.

Ainda no salão de beleza e ao lado do profissional responsável pela mudança, a famosa surgiu radiante com as novas madeixas. Patrícia manteve os fios longos, mas resolveu clarear muito mais eles.

Na época, a apresentadora compartilhou o resultado em seu Instagram. "Novo hair", disse na legenda dos registros. Nos comentários, os internautas opinaram sobre a novidade. "Gata", admiraram os fãs. "Perfeita", falaram outros ao verem os novos cabelos.

Pouco antes de mudar o visual, Patrícia chamou a atenção ao surgir com seu antigo cabelo durante um treino na academia. Toda estilosa, ela roubou a cena no local com tanta elegância mesmo no momento em que estava malhando.