Magérrima, Patricia Poeta faz corrida com look justo na praia

Patricia Poeta aproveita dia de sol para se exercitar ao ar livre no Rio de Janeiro e é fotografada com look justo

A apresentadora Patricia Poeta passou o último final de semana no Rio de Janeiro e aproveitou o tempo quente para se exercitar ao ar livre. A estrela foi fotografada enquanto fazia a sua corrida na orla de uma praia carioca.

Para correr na orla, a comunicadora apostou em um conjunto de top regata e calça legging justíssima ao corpo. O modelito deixou em evidência as curvas impecáveis da morena. Para completar o visual, Poeta colocou óculos escuros com lente colorida.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.