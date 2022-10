Magérrima, Mônica Martelli surge de biquíni fininho em dia na praia

Após votar nas eleições 2022, Mônica Martelli exibe corpão em foto na praia com biquíni ousado

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 17h12

A atriz Mônica Martelli (54) aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para ir se refrescar em uma praia. Neste domingo, 2, ela foi até as urnas para dar o seu voto para os seus candidatos nas eleições de 2022 e, logo depois, foi se divertir.

Nas redes sociais, a estrela mostrou uma foto correndo na praia com biquíni vermelho e deixou à mostra o seu corpão sarado, com direito a barriguinha reta de fora.

“Votei e vim dar um mergulho”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Mônica Martelli faz homenagem para a filha

No início do mês de setembro, Mônica Martelli celebrou o aniversário da filha, Julia. Em seu perfil no Instagram, Martelli compartilhou um vídeo com vários momentos da aniversariante, sendo alguns registros dela se divertindo nos palcos dos teatros com a mãe. Ela inda colocou a música Pra Você Guardei O Amor, de Nando Reis e Ana Cãnas, como trilha.

"Meu amor faz hoje 13 anos. Minha Julia. Nem consigo lembrar como era a vida antes de você chegar. Você foi muito desejada. Minha parceira da vida e do teatro. Conhece todos os palcos desse país desde a barriga", começou a artista.

Em seguida, Mônica rasgou elogios para Julia. "Minha menina inteligente, sensível, espiritualizada, figura, liderança, forte, amiga!!! Que benção ser sua mãe!! Hoje temos estreia em SP, cidade que agora é o nosso lar. Te espero mais tarde no palco para cantarmos parabéns e celebrarmos a sua vida!!!! Te amo muito", completou.