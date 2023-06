Magérrima, Mel Maia arrasa na selfie com biquíni cavado

Após notícia de que está solteira, Mel Maia ostenta suas curvas impecáveis ao surgir com biquíni ousado em nova selfie

A atriz Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar uma nova foto apenas de biquíni. Logo cedo, ela tirou uma foto só de biquíni cavado e ostentou toda a sua beleza impecável aos 19 anos de vida.

A musa posou com um top marrom e calcinha preta estilo fio-dental na frente do espelho. No registro, ela ainda ostentou suas tatuagens no corpo, incluindo tattoos na região das costelas e do quadril. Logo depois, ela surgiu só de roupão enquanto dava um sorriso discreto.

Nesta segunda-feira, o nome de Mel Maia ganhou as manchetes na internet por causa de sua vida amorosa. Isso porque o MC Danielconfirmou que o romance deles chegou ao fim. Nas redes sociais, o perfil Alfinetei Teen fez um post questionando a ausência da aliança na mão de MC Daniel e ele respondeu. Ele disse: “Não tempo por que eu eu usar aliança”. Rapidamente, a mensagem dele viralizou como uma confirmação do término.

Vale lembrar que os primeiros rumores sobre a separação aconteceram na semana passada, quando o colunista Leo Dias compartilhou a informação de que o romance tinha chegado ao fim. Amigos do ex-casal teriam dito que eles não estavam mais juntos. Porém, Mel Maia chegou a aparecer com a aliança em stories de momentos de sua rotina. Oficialmente, ela ainda não se pronunciou sobre os rumores de término do relacionamento.

Mel Maia curte passeio ao ar livre

A atriz Mel Maia (19) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos apenas de biquíni fio-dental. Desta vez, ela foi curtir o dia em uma casa de frente para o mar e aproveitou para renovar o bronzeado.

Para isso, ela colocou um biquíni preto fininho e completou o visual com um chapéu de crochê. Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga reta, as coxas grossas e a cinturinha fina.