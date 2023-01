Magérrima, Marina Ruy Barbosa aparece só de biquíni em passeio de barco

Marina Ruy Barbosa ostenta a cinturinha mínimo ao usar apenas um biquíni laranja em dia de descanso em Noronha

De férias em Fernando de Noronha, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) aproveitou um dia ensolarado para curtir um passeio de barco no último final de semana. A estrela apareceu em uma foto ao ar livre e caprichou na pose para destacar toda a sua beleza .

Na foto, a ruiva surgiu usando apenas um biquíni laranja e mostrou o seu corpo magérrimo, com direito a barriga reta e cinturinha fina. A estrela está em Noronha desde a virada de ano e curte os dias de descanso na companhia de seus amigos.

A atriz Marina Ruy Barbosa está solteira desde o fim do namoro com o deputado Guilherme Mussi. O romance deles chegar ao fim em 2022 e de forma discreta. Tanto que eles não se pronunciaram sobre o rompimento publicamente.

Marina Ruy Barbosa desabafa após ser alvo de críticas

No final de 2022, Marina Ruy Barbosa fez um jantar luxuoso para os seus pais em sua mansão e escreveu 'vida real' nas fotos. Porém, os internautas criticaram a artista e ela apareceu na web para se defender. "O Real life é pois se você olhar no meu instagram 95% das minhas fotos são de trabalho, publicidade… porque apenas por eu mostrar algo que organizei para a minha família, que diversas vezes não consegui estar com eles… acontece esse tipo de coisa. Quando eu resolvo dividir momento reais da minha vida, da minha intimidade acontece isso que rolou. Acordei com sites e comentários maldosos sobre mim e sobre meus pais em um momento onde me esforcei pra receber eles do jeito que eles merecem, com todo carinho e amor. Eu trabalho pra caramba o ano todo. Passo hoje a maior parte dele, em outra cidade por causa da minha empresa. Muitas vezes não consigo estar com minha família como eu gostaria. E quando resolvo fazer uma noite agradável com eles de natal. “Vocês” (Alguns!) vem criticar…", disse ela.

"Sobre eu estar “arrumada” com um vestido bonito na noite de natal com a minha família: eu MUITAS VEZES só tenho paciência e energia pra estar com eles de moletom, largada, e muitas vezes não estou de bom humor, pois eles são minha fortaleza onde eu posso relaxar, desabafar e etc. E ontem fiz questão de fazer ao contrário. Arrumei a minha casa da melhor forma pra receber eles, me arrumei… Minha mãe cozinhou todas as comidinhas que eu gosto. Isso tudo foi pra eles! Pra gente! Pra nossa família. Pra minha família sentir o quanto eu amo e me importo com ela", afirmou.

Por fim, Marina Ruy Barbosa declarou: "E digo só mais uma coisa… Enquanto minha família tiver saúde. Enquanto meus pais estão vivos e bem, eu vou fazer TUDO que eu puder pra termos momentos especiais juntos".