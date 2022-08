Magérrima, Maíra Cardi mostra fotos de biquíni e faz desabafo

Maíra cardi aparece de biquíni mínimo em fotos na praia e reflete sobre a nova fase de sua vida: 'Existem dores que nem o tempo cura'

A coach Maíra Cardi, que é esposa do ator e cantor Arthur Aguiar, surpreendeu os fãs com um desabafo sobre a vida nas redes sociais. Ela falou sobre a nova fase que está vivendo e sobre a importância de se curar e refletir com o tempo.

No post, ela compartilhou várias fotos de biquíni na praia e impressionou por sua beleza. A estrela apareceu com o look mínimo em dias de sol e ostentou a barriga sarada e as curvas impecáveis.

"E o passado se mistura ao presente de tal maneira que, finalmente, fica no lugar onde deveria estar… há muito tempo. Há dores que somente o tempo cura, mas existem dores que NEM O TEMPO cura. Entra aqui então, o amor e a gratidão… ou, como alguns chamam, Deus. Que no fundo se funde no mesmo rio onde tudo começa e termina. Dono do bem e do “mal” (mal esse que sempre foi o bem necessário para nossa evolução)! Deus fala de duas maneiras: no amor e na dor. Eu SEMPRE escolho o jeito mais teimoso e dolorido!", disse ela.

E completou: "Dia 02/08/2021 matei algumas versões de mim! Matei todo amor que eu tinha por mim e pelo meu “eu”: Ingrata, egoísta, triste, fraca, depressiva, morta… Dia 03/08/2021 nasceu meu novo eu! Gritando, berrando, suplicando pela piedade da VIDA, pela minha nova fase! Onde o passado não está mais no passado (e nem no presente)! Às vezes, chego a pensar se ele existiu mesmo ou se “vivemos” um surto coletivo — único, mágico mas nem de perto tão importante quanto o AGORA! Gratidão, minha irmã! Nem nessa vida e nem na vida eterna eu conseguirei ser grata o suficiente pelo seu amor ter me devolvido a vida! Desculpa por ter “roubado” seu nascimento para ser meu também… Deus é tão bom que agora somos gêmeas de alma! Obrigada por passar seu aniversário no chão comigo, obrigada por tanto amor, tanta oração, tanta meditação, tanto altruísmo e TANTA dedicação. Obrigada por me ensinar como caminhar pra frente, obrigada por não desistir da minha vida enquanto eu nem estava mais nela! Te amo até doer!!!".

Por fim, Maíra Cardi disse: "Para quem não entendeu nada, eu resumo isso tudo: DEUS (ou, simplesmente, AMOR) E GRATIDÃO! Esses dois sentimentos salvam vidas! E essa foi, é e sempre será a viagem da minha vida".

Veja as fotos de Maíra Cardi na praia:

