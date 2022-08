Magérrima, Maíra Cardi exibe o corpo sarado em foto de biquíni

Maíra Cardi faz selfie com biquíni mínimo e exibe a barriguinha seca e as pernas torneadas: 'Bora de vitamina D?'

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 12h36

A coach Maíra Cardi (38) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto de biquíni. Na imagem, a musa posou na frente do espelho ao usar um biquíni mínimo estampado e uma camisa amarela.

A estrela deixou à mostra sua cinturinha fina, a barriga sarada e as pernas torneadas. Na legenda, ela falou sobre a importância do sol na vida do ser humano.

"Bora de vitamina D? Você sabia que tomar sol é um dos melhores remédios para depressão? Quando eu morava na Califórnia eu tomava sol TODOS os dias no frio ou no calor aqui tem sol, a luz da uma energia surreal na nossa alma, mas a falta da vitamina D que vem do sol não é substituída por NENHUMA outra forma! O sol tem que ser tomado com 90% de pele de fora ou seja não adianta tomar sol de roupa, sua pele precisa absorver a luz do sol! Quem ai ama sol?", disse ela.

Maíra Cardi rebate especulações sobre a sua vida

Em um período mais longo das redes sociais após acompanhar o BBB 22, Maíra Cardi tem sido alvo de especulações sobre a sua vida. Então, ela desabafou ao falar com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre os comentários na internet.

“Você me perguntou um dia como eu aguentava tanto ódio em cima de mim. Eu não sei como dei conta. Dei conta por amor. Quando ele saiu, eu caí mesmo, fiquei muito exausta. E eu falei: 'não quero isso para mim, não quero essa energia ruim para mim e para a minha filha'. Eu vou voltar, mas vou voltar diferente”, disse ela.

Então, Maíra contou sobre as especulações que circulam sobre a sua vida. “Meu silêncio gera especulação. As pessoas falam, inventam, tem gente que fala que eu estou grávida, outros que eu separei... Tem de tudo e vai ter sempre, só que dessa vez eu decidi não ficar falando, não dar satisfação. Eu decidi viver a minha vida mais íntima e trazer pontos relevantes para a sociedade, coisas que realmente agregam às pessoas. Coisas da minha vida que podem ser fofocas fúteis, que no fim vai acabar trazendo um hater para mim, pra quê?! Eu estou mais madura. Então deixa falar! Deixa falar que estou grávida, deixa falar que eu separei, deixa falar que o Arthur tem amante”, desabafou.

