Magérrima, Larissa Manoela arrasa ao surgir apenas de biquíni vermelho

De biquíni vermelho, Larissa Manoela toma banho de cachoeira e deixa a barriga trincada à mostra: 'Energia que eu precisava'

A atriz Larissa Manoela aproveitou um dia de folga na agenda para curtir um passeio ao ar livre com o namorado, o ator André Luiz Frambach. Nas redes sociais, ela surgiu apenas de biquíni vermelho ao tomar um banho de cachoeira no meio da natureza.

A beldade deixou à mostrar o seu corpo sarado e a barriga trincada ao caprichar nas poses durante o seu momento de relaxamento. “A recarga de energia que eu precisava”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Larissa recebeu vários elogios dos fãs. “Sua vibe é incrível, passa uma vibração de paz”, afirmou um seguidor. “Perfeita”, comentou outro. “Maravilhosa, incrível e linda”, disse mais um.

Há poucos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach encerraram as gravações do novo filme que fizeram juntos, chamado Tá Escrito. As filmagens terminaram na cidade de São Paulo e o lançamento deverá acontecer no segundo semestre de 2023.

Larissa Manoela dá vida para Alice, uma jovem que vê se torna influenciadora digital que dá dicas de astrologia e vê seu mundo virar de cabeça para baixo. Ela é insegura, mora com a mãe e seu sonho é conquistar o primeiro emprego para morar com o namorado. Porém, tudo começa a sair dos eixos quando seu namorado termina o relacionamento para se tornar influenciador digital.

“É uma história leve, romântica, divertida e super gostosa de ser contada. Foi uma delícia filmar, o clima nos bastidores era de muita animação e parceria. Espero que o público embarque na história junto com a Alice ao assistir ao filme, sentindo todas as emoções. É um filme super ligado com astrologia, e eu não sou profunda conhecedora, mas sou muito interessada. Tenho na ponta da língua as características do meu signo e do meu ascendente. Não há como negar, pelo menos é nisso que eu acredito, que os astros influenciam e muito nas nossas relações e nos nossos comportamentos”, afirmou ela.

Larissa Manoela fica noiva de André Luiz Frambach

Em dezembro de 2022, a atriz Larissa Manoela ficou noiva do ator André Luiz Frambach. O noivado aconteceu durante a viagem deles para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do pedido de noivado, que aconteceu em um passeio de barco no mar.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.