Magérrima, Juliette Freire usa look justo em dia de passeio na praia

Juliette Freire ostenta suas curvas impecáveis ao aparecer com look de ginástica em passeio de bicicleta

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 14h48

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) aproveitou o feriado para se exercitar ao ar livre. A musa apareceu com um look de ginástica azul e justíssimo ao corpo enquanto fazia um passeio de bicicleta na orla de uma praia.

Nas imagens, ela deixou à mostra seu corpo curvilíneo e ainda ostentou toda a sua alegria e beleza. “Um minuto de silêncio para o book dessa atleta”, brincou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ataques xenofóbicos

Juliette (32) se revoltou após ataques xenofóbicos com os nordestinos nas redes sociais. A advogada se manifestou na web e falou sobre os comentários preconceituosos que recebeu após o primeiro turno das eleições. Nos Stories de seu Instagram, ela fez um desabafo e ainda orientou os seguidores a denunciar os crimes.

"Pois é, hoje foi o dia inteiro de comentários xenofóbicos, preconceituosos e esse post que eu fiz agora mostra o quanto é simples a denúncia. Você tira print, vai no site da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, preenche o formulário e faz sua notícia crime, já que não há respeito, resta pelo menos, justiça, não é? E no mais, é lamentável", disse a artista.

