Mais magra, Jojo Todynho dá show de beleza ao posar em selfie no elevador

Mais magra, Jojo Todynho aposta em look fashionista com barriga de fora e arrasa; veja!

Mais magra, a influenciadora digital Jojo Todynho (26) deu um show de beleza no final da tarde da última terça-feira, 30! É que a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ fez questão de dividir com os seguidores uma foto do look escolhido para resolver os compromissos do dia e chamou a atenção ao mostrar que estilo e bom gosto é com ela mesma.

Por meio de seu perfil no Instagram, Jordana compartilhou uma selfie no espelho do elevador e deixou os fãs de queixo caído ao mostrar a silhueta sequinha depois de perder mais de 20 kg, após começar a treinar pesado e fazer dieta regrada. "Para dias bons, sorrisos. Para dias ruins, paciência. E para todos os dias, fé!", refletiu na legenda da postagem.

Para comparecer nas gravações da Globo, a cantora elegeu um conjuntinho super estiloso e atemporal, composto por uma camiseta amarrada com um nó na cintura que deixou a barriga definida em evidência e calça azul no modelo wide leg que deu um ar fashionista para a produção. Por fim, para complementar o visual, Jojo esbanjou beleza ao deixar solto os longos cabelos loiros.

Ainda na última semana, Jojo Todynho arrancou suspiros ao marcar presença no São Paulo Fashion Week. Para aparecer no evento de moda, a funkeira surgiu deslumbrante em um vestido colorido sem mangas. "Uau! Emagreceu muito", notaram os fãs.

VEJA A FOTO DE JOJO TODYNHO NO ELEVADOR:

Foto: Reprodução/Instagram

Mais magra, Jojo Todynho elege top mínimo e exibe abdômen sarado

Mais magra, Jojo Todynho mostrou para os seguidores que está na melhor fase da sua vida! Isso porque a artista dividiu alguns registros do início de seu dia. Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma selfie no espelho do hall do hotel em que está hospedada em São Paulo.

“Bom dia mores, um pouquinho atrasada… eu fiquei esperando o ferro para passar minha roupa, comprei uns conjuntinhos na ZARA, coisa linda! Comprei verde, essa cor e preto… pra viajar, pra fazer as coisas. Já vou para segunda gravação, estou muito feliz, vai ser maravilhoso!”, disse ela.

Para a ocasião, a cantora elegeu um conjuntinho super confortável, composto por um cropped que deixou a barriga definida em evidência e calça cintura alta que marcou toda sua boa forma. Além disso, para complementar o visual, Jojo apostou em acessórios grifados: óculos e lenço.